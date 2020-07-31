Загитова и Липницкая поддержали Тутберидзе в конфликте с Косторной

Российские фигуристы выразили своё отношение к уходу Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе. Ранее тренер сообщила, что спортсменка теперь будет заниматься у Евгения Плющенко.

Тутуберидзе написала пост в Instagram, в котором объяснила решение расстаться с Косторной. Тренер заявила, что Алёна стала требовать, чтобы из группы убрали целый ряд фигуристок.

"Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля (Липницкая — прим. ред.) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой — прим. ред.). Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой — прим. ред.). И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались", — написала Тутберидзе.

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