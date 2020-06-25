Джейк Хеппл, фанат футбольного клуба "Бёрнли", был уволен с работы за баннер "White Lives Matter" ("Жизни белых важны"). Плакат появился над стадионом команды во время матча против "Манчестер Сити".
Акция Хеппла вызвала скандал в Великобритании. Мужчину обвинили в расизме. Против такого поступка высказались многие темнокожие футболисты премьер-лиги.
Болельщик "Бёрнли" отказался извиняться за свой поступок и заявил, что каждый имеет право на своё мнение. Спустя несколько дней он был уволен с работы.
Хеппл был сотрудником фирмы Paradigm Precision. Руководство компании заявило, что "не одобряет расизм в любой форме". Мужчина заявил, что не является расистом и поддерживает отношения с людьми разных рас и национальностей. Это не помогло ему остаться на работе.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.