Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Автозавод "Урал" пожаловался на рекламу пива
Google введет функцию автоматического удаления истории
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Медведев: предлагаемые поправки были бы очень кстати
Украину возмутил парад Победы в Крыму
Инженеры раскрыли секрет устойчивости небоскребов
Председательство Германии в ЕС даст новый импульс отношениям с Китаем
По селу в Казахстане разгуливал африканский лев

Фаната "Бёрнли" уволили за баннер "White Lives Matter"

Спорт » Командные виды » Футбол

Джейк Хеппл, фанат футбольного клуба "Бёрнли", был уволен с работы за баннер "White Lives Matter" ("Жизни белых важны"). Плакат появился над стадионом команды во время матча против "Манчестер Сити".

Акция Хеппла вызвала скандал в Великобритании. Мужчину обвинили в расизме. Против такого поступка высказались многие темнокожие футболисты премьер-лиги.

Болельщик "Бёрнли" отказался извиняться за свой поступок и заявил, что каждый имеет право на своё мнение. Спустя несколько дней он был уволен с работы.

Хеппл был сотрудником фирмы Paradigm Precision. Руководство компании заявило, что "не одобряет расизм в любой форме". Мужчина заявил, что не является расистом и поддерживает отношения с людьми разных рас и национальностей. Это не помогло ему остаться на работе.

Последние материалы
Украину возмутил парад Победы в Крыму
Инженеры раскрыли секрет устойчивости небоскребов
Председательство Германии в ЕС даст новый импульс отношениям с Китаем
По селу в Казахстане разгуливал африканский лев
У президента Киргизии нет коронавируса
Фаната "Бёрнли" уволили за баннер "White Lives Matter"
ВОЗ предупреждает о глобальной нехватке кислородного оборудования
Больше 142 тысяч москвичей победили коронавирус
Буддийский лидер Тувы Джампел Лодой скончался от COVID-19
В Москве началось голосование по поправкам в Конституцию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова

Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.

Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Общество
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Бывший СССР
Лукашенко расплакался на параде Победы в Москве
Зарубежный
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Руслан Веснянко Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме Руслан Веснянко Василий Амирджанов Полиция заинтересовалась игрушечным наномитингом Василий Амирджанов Игорь Буккер 24 июня - Парад Победы и начало Отечественной войны Игорь Буккер
Комментарии
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Как хакеры помогли Тайваню бороться с Covid-19
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада
24 июня - Парад Победы и начало Отечественной войны
Оно нам надо? Почему в Россию везут ядерные отходы из Германии
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Военные провели парад у дома ветерана ВОВ в Самаре
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
24 июня - Парад Победы и начало Отечественной войны
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ