Фаната "Бёрнли" уволили за баннер "White Lives Matter"

Джейк Хеппл, фанат футбольного клуба "Бёрнли", был уволен с работы за баннер "White Lives Matter" ("Жизни белых важны"). Плакат появился над стадионом команды во время матча против "Манчестер Сити".

Акция Хеппла вызвала скандал в Великобритании. Мужчину обвинили в расизме. Против такого поступка высказались многие темнокожие футболисты премьер-лиги.

Болельщик "Бёрнли" отказался извиняться за свой поступок и заявил, что каждый имеет право на своё мнение. Спустя несколько дней он был уволен с работы.

Хеппл был сотрудником фирмы Paradigm Precision. Руководство компании заявило, что "не одобряет расизм в любой форме". Мужчина заявил, что не является расистом и поддерживает отношения с людьми разных рас и национальностей. Это не помогло ему остаться на работе.