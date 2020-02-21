Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

"Бёрнли" отказался продавать Выдру "Локомотиву"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Бёрнли" Матей Выдра не перейдет в "Локомотив". Агент футболиста Онджей Хованец сообщил, что форварда отказался отпускать его нынешний клуб.

"Локомотив" официально обратился к "Бернли" по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать", — сказал Хованец в интервью Sport24.

Матей Выдра в этом сезоне отыграл за "Бёрнли" семь матчей. Футболист забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к Выдре со стороны ЦСКА.

Матей Выдра

  • Выдра в Чехии выступал за "Высочину" и "Банник".
  • Также играл за бельгийский "Брюгге" и итальянский "Удинезе".
  • В Англии выступал за "Бернли", "Дерби Каунте", "Рединг" и "Вест Бромвич". 
  • Всего в клубной карьере на высшем уровне отыграл 311 матчей, в которых забил 90 голов.
  • За сборную Чехии провёл 26 матчей, в которых забил 5 мячей.
Темы футбол трансферы матей выдра фк локомотив
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
"Бёрнли" отказался продавать Выдру "Локомотиву"
МиГ-35 и МиГ-29 будут совершать посадку в автоматическом режиме
МИД Украины: выполнить Минские соглашения невозможно
Патриарх Кирилл: Нужно преподавать детям архитектуру
Виталина Цымбалюк-Романовская резко изменила имидж
Эрдоган: то, что происходит в Идлибе называется войной
Для некоторых иностранцев сократили срок получения гражданства
Штаб сборной России сделал замену в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Неласковая "светка": почему солдаты критиковали СВТ
Крысы оказывают сородичам взаимную помощь
Последние материалы
Виталина Цымбалюк-Романовская резко изменила имидж
Эрдоган: то, что происходит в Идлибе называется войной
Пестрая лента: что Конан Дойл не знал про змей?
Для некоторых иностранцев сократили срок получения гражданства
Штаб сборной России сделал замену в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Неласковая "светка": почему солдаты критиковали СВТ
Крысы оказывают сородичам взаимную помощь
Квят на "Альфа Таури" показал четвёртый результат на тестах в Барселоне
Автограф Путина ушел на аукционе за 340 тысяч рублей
Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Петр Фадеев "Эксперимент" в Подмосковье: штрафы за автопарковку у собственных дач и домов Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Патриарх Кирилл: Нужно преподавать детям архитектуру
Можно ли вылечить простуду за один день?
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Норвежцы обвинили Большунова в использовании помощи снегохода
Половина россиян высказалась против неквалифицированных гастарбайтеров
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
Врачи назвали четырех главных врагов здоровых кровеносных сосудов
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ