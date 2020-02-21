"Бёрнли" отказался продавать Выдру "Локомотиву"

Нападающий "Бёрнли" Матей Выдра не перейдет в "Локомотив". Агент футболиста Онджей Хованец сообщил, что форварда отказался отпускать его нынешний клуб.

"Локомотив" официально обратился к "Бернли" по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать", — сказал Хованец в интервью Sport24.

Матей Выдра в этом сезоне отыграл за "Бёрнли" семь матчей. Футболист забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к Выдре со стороны ЦСКА.

Матей Выдра