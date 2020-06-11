Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, сравнил его дело с резонансным разбирательством по ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. По мнению юриста, дела объединяет то, что кто-то хочет дискредитировать защитников обвиняемых.
Бушманов пожелал Ефремову преодолеть все испытания.
"Желаю ему стоически преодолеть все предстоящие испытания, а также квалифицированной и порядочной защиты", — сказал правозащитник.
Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии 8 июня выехал на встречную полосу в центре Москвы и въехал в фургон Lada.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.