Первый канал готов транслировать матчи чемпионата Российской премьер-лиги, если поступит такое предложение. Игры должны возобновиться в пятницу, 19 июня.
"Готовы показать отдельные матчи, но пока нам их никто не предлагал", — приводит "СЭ" ответ пресс-службы Первого канала.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса на стадионы будут допущены не более 10% от общего количества зрителей на трибунах. Из-за этого клубы хотят организовать больше матчей для показа на федеральных каналах.
"Матч ТВ" пока не составил сетку показа 23-го тура. Ранее все встречи транслировались на "Матч Премьер", который был платным.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".