Первый канал готов показывать матчи РПЛ

Первый канал готов транслировать матчи чемпионата Российской премьер-лиги, если поступит такое предложение. Игры должны возобновиться в пятницу, 19 июня.

"Готовы показать отдельные матчи, но пока нам их никто не предлагал", — приводит "СЭ" ответ пресс-службы Первого канала.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса на стадионы будут допущены не более 10% от общего количества зрителей на трибунах. Из-за этого клубы хотят организовать больше матчей для показа на федеральных каналах.

"Матч ТВ" пока не составил сетку показа 23-го тура. Ранее все встречи транслировались на "Матч Премьер", который был платным.