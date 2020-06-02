Сборная России осенью может сыграть восемь матчей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах команды на осень. Футболисты могут провести за три месяца восемь матчей.

Как и было запланировано, в сентябре, октябре и ноябре должны состояться игры группового турнира Лиги наций. К этому должны добавиться два товарищеских матча команды, которые из-за пандемии коронавируса не состоялись в марте.

"В сентябре это два матча Лиги наций, а в октябре и ноябре добавятся те встречи, которые мы не сыграли в марте. Моя просьба заключается в том, чтобы контрольный матч был первым", — заявил Черчесов в интервью "России 24".

Расписание матчей сборной России

Ранее УЕФА опубликовала расписание матчей сборной России в Лиге наций. Также должны быть проведены игры против Швеции и Молдавии.