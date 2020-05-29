Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Испании состоится 11 июня.

Турнир возобновится с 29-го тура. В этот день "Барселона" сыграет с "Леганесом", а "Реал" примет "Валенсию".

"С божьей помощью мы начнем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября", — приводит Marca слова Тебаса.

В турнирной таблице лидирует "Барселона", в активе которой 58 очков. "Реал" отстаёт на два пункта.