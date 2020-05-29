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Источник Правда.Ру

Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Испании состоится 11 июня.

Турнир возобновится с 29-го тура. В этот день "Барселона" сыграет с "Леганесом", а "Реал" примет "Валенсию".

"С божьей помощью мы начнем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября", — приводит Marca слова Тебаса.

В турнирной таблице лидирует "Барселона", в активе которой 58 очков. "Реал" отстаёт на два пункта.

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На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.

Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.

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Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

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"Реал" - самый дорогой клуб Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость европейских футбольных клубов. Рейтинг возглавил "Реал", стоимость которого оценивается в 3,478 млрд евро.

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Лигу чемпионов доиграют в формате "Финала четырёх" в Германии

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia.

Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.

В таком случае стадия 1/8 финала будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.

Лига чемпионов

Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:

  • "Бавария" - "Челси";
  • "Барселона" - "Наполи";
  • "Манчестер Сити" - "Реал";
  • "Ювентус" - "Лион".

В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:

  • "Аталанта" (Италия);
  • "Атлетико" (Испания);
  • "Лейпциг" (Германия);
  • "ПСЖ" (Франция).
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Финал Кубка Англии состоится 1 августа

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольная ассоциация (FA) объявила о датах проведения финальных стадий Кубка Англии. Розыгрыш турнира был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Четвертьфинальные матчи состоятся 27 и 28 июня, полуфинальные - 11 и 12 июля. Финал на стадионе "Уэмбли" запланирован на 1 августа.

В четвертьфиналах турнира сыграют:

  • "Лестер" - "Челси";
  • "Ньюкасл" - "Манчестер Сити";
  • "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал";
  • "Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

"Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время", - говорится в заявлении FA.

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