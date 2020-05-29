Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Испании состоится 11 июня.
Турнир возобновится с 29-го тура. В этот день "Барселона" сыграет с "Леганесом", а "Реал" примет "Валенсию".
"С божьей помощью мы начнем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября", — приводит Marca слова Тебаса.
В турнирной таблице лидирует "Барселона", в активе которой 58 очков. "Реал" отстаёт на два пункта.
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Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость европейских футбольных клубов. Рейтинг возглавил "Реал", стоимость которого оценивается в 3,478 млрд евро.
УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia.
Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.
В таком случае стадия 1/8 финала будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.
Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:
В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:
Футбольная ассоциация (FA) объявила о датах проведения финальных стадий Кубка Англии. Розыгрыш турнира был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Четвертьфинальные матчи состоятся 27 и 28 июня, полуфинальные - 11 и 12 июля. Финал на стадионе "Уэмбли" запланирован на 1 августа.
В четвертьфиналах турнира сыграют:
"Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время", - говорится в заявлении FA.
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