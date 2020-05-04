Пять российских клубов вошли в топ-100 по стоимости составов

Один из самых авторитетных сайтов по футбольным трансферам transfermarkt. de представил свою версию самых дорогих клубов. После остановки почти всех чемпионатов из-за пандемии коронавируса стоимость футболистов была изменена, поэтому команда на миллиард одна — английский "Манчестер Сити".

Первая десятка самых дорогих клубов мира выглядит так:

"Манчестер Сити" — 1,02 млрд евро. "Ливерпуль" — 967 млн евро. "Реал" — 888,5 млн евро. "Барселона" — 852,7 млн евро. "ПСЖ" — 843,7 млн евро. "Бавария" — 756,6 млн евро. "Атлетико" — 709 млн евро. "Тоттенхэм Хотспур" — 699 млн евро. "Челси" — 679,9 млн евро. "Манчестер Юнайтед" — 646,7 млн евро.

Российские клубы в рейтинге

В рейтинге топ-100 самых дорогих футбольных клубов пять российских: