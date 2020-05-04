Один из самых авторитетных сайтов по футбольным трансферам transfermarkt. de представил свою версию самых дорогих клубов. После остановки почти всех чемпионатов из-за пандемии коронавируса стоимость футболистов была изменена, поэтому команда на миллиард одна — английский "Манчестер Сити".
Первая десятка самых дорогих клубов мира выглядит так:
В рейтинге топ-100 самых дорогих футбольных клубов пять российских:
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