В Белоруссии отложили старт женского футбольного чемпионата

Белорусская федерация футбола отложила начало Женской футбольной лиги. Турнир должен был стартовать 16 апреля, но из-за пандемии коронавируса решено отложить первый тур на неопределённый срок.

"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19", - говорится в сообщении АБФФ.

Напомним, мужской чемпионат Высшей лиги является единственным футбольным турниром Европы, который продолжается во время пандемии.