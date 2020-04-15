Белорусская федерация футбола отложила начало Женской футбольной лиги. Турнир должен был стартовать 16 апреля, но из-за пандемии коронавируса решено отложить первый тур на неопределённый срок.
"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19", - говорится в сообщении АБФФ.
Напомним, мужской чемпионат Высшей лиги является единственным футбольным турниром Европы, который продолжается во время пандемии.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.