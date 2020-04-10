Владелец "Монако" передал 80 млн на борьбу с COVID-19 в Пермском крае

Предприниматель Дмитрий Рыболовлев пожертвовал 80 млн рублей в фонд Пермского края по борьбе с коронавирусом COVID-19. Вклад сделан через компанию ИК "Финдом", сообщает "Коммерсант".

Всего, по данным на 9 апреля, сумма средств фонда составила 134,5 млн рублей. Губернатор края Дмитрий Махонин поблагодарил бизнесмена по телефону.

Рыболовлев — уроженец Перми. Он является бывшим владельцем "Уралкалия", который продал в 2011 году.

Кроме того, Рыболовлев — владелец футбольного клуба "Монако". С декабря 2011 года он вложил в команду около 335 млн евро.