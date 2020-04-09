Алексашин: По кандидатурам Кабукова и Королькевича много вопросов

Почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), заслуженный тренер СССР Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" прокомментировал информацию о скором назначении тренерского штаба сборной России. Ранее СМИ сообщили, что вероятнее всего 10 апреля на посты будут назначены:

Валерий Польховский - главный тренер сборной;

Роберт Кабуков - мужская команда;

Владимир Королькевич - женская команда.

По мнению Алексашина, делать выводы о тренерском штабе команды ещё рано. Все решения будет принимать правление СБР, а не лично вице-президент Польховский или региональные федерации.