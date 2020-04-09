Почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), заслуженный тренер СССР Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" прокомментировал информацию о скором назначении тренерского штаба сборной России. Ранее СМИ сообщили, что вероятнее всего 10 апреля на посты будут назначены:
По мнению Алексашина, делать выводы о тренерском штабе команды ещё рано. Все решения будет принимать правление СБР, а не лично вице-президент Польховский или региональные федерации.
"Польховского я знаю, он работал со сборной женской команды. Остальных надо, конечно, смотреть, проверять. Их рассматривали не какие-то территориальные организации, а рассматривало правление Союза биатлонистов России.
Кабукова мы давно знаем, он у нас 2 раза работал. Он работал в детской спортивной школе в Коми, потом как-то попал в Германию, потом оттуда попал к нам. Потом опять в Коми, потом в Казахстан и так далее. Много стран прошел. Мое отношение такое... Когда я его раз пригласил на чемпионат мира в Нове-Место, со сборной командой он тогда работал, молодежной... Я понял, что он, в принципе, тренер детской спортивной школы.
Королькевич тоже у нас работал. Тоже вроде ничего не получилось у него. Польховский работал много, наверное, 6-8 лет. Насколько я знаю, еще тренеры не утверждены. Большой вопрос по Кабукову, по Королькевичу. Надо еще подождать, выводы никакие не делать. Это не территориальная организация решает, это решает правление Союза биатлонистов России", - заявил Алексашин.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.