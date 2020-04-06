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Источник Правда.Ру

Смолов рассказал, зачем вернулся в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий сборной России Фёдор Смоловв Instagram объяснил ситуацию с возвращением на родину из Испании. Футболист с начала марта находился в Виго в вынужденной изоляции.

Смолов рассказал, что отпросился у "Сельты", а приехал домой, чтобы быть рядом с семьёй.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб", — написал Смолов.

Также футболист пообещал полностью соблюдать карантин. Форвард находится в тесном контакте с тренерским штабом "Сельты". Россиянин заявил, что вернётся в Испанию по первому требованию клуба.

"Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго", — написал Фёдор.

 
 
 
 
 
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В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго. Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo.❤️⚽️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor10)5 Апр 2020 в 1:40 PDT

Темы футбол федор смолов чемпионат испании по футболу
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