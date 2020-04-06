Смолов рассказал, зачем вернулся в Россию

Нападающий сборной России Фёдор Смоловв Instagram объяснил ситуацию с возвращением на родину из Испании. Футболист с начала марта находился в Виго в вынужденной изоляции.

Смолов рассказал, что отпросился у "Сельты", а приехал домой, чтобы быть рядом с семьёй.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб", — написал Смолов.

Также футболист пообещал полностью соблюдать карантин. Форвард находится в тесном контакте с тренерским штабом "Сельты". Россиянин заявил, что вернётся в Испанию по первому требованию клуба.