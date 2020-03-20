Шубенков раскритиковал новое руководство ВФЛА

Российский барьерист Сергей Шубенков снова критикует руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Легкоатлету не понравилось, что ВФЛА объявила новую процедуру выборов в комиссию спортсменов.

ВФЛА предложила организовать голосование на официальном сайте за кандидатуры спортсменов в комиссию. Мнение действующих членов комитета было проигнорировано. Шубенков вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой входит в состав действующей комиссии.