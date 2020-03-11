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Источник Правда.Ру

Большунов из-за коронавируса досрочно выиграл Кубок мира

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира. Это стало известно после отказа сборной Норвегии от участия в трёх североамериканских этапах из-за распространения эпидемии коронавируса.

Решение о пропуске заключительных этапов приняла Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Его поддержал лидер лыжной сборной Йоханнес Клебо.

"Я на сто процентов поддерживаю данное решение федерации. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования", - заявил Клебов в интервью NRK.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Большунова уже сейчас можно назвать победителем общего и дистанционного зачётов. Вместе с тем, у Клебо могли быть реальные шансы на первое место только в случае отказа россиянина от гонок.

  1. Александр Большунов - 2221 очка.
  2. Йоханнес Клебо - 1726.
  3. Пол Голберг - 1311.
  4. Симен Крюгер - 1260.
  5. Шур Рюте - 1257. 

В спринтерском зачёте лидирует Клебо, набрав 550 очков. В рамках следующих этапов будет разыграно 350 очков, то есть норвежца с первого места могут сместить Федеико Пеллегрино (Италия, 385 очков), Люка Шанава (Фанция, 383), Большунов (350) и Глеб Ретивых (325).

Расписание последних этапов Кубка мира по лыжным гонкам

На данный момент FIS не отменила последних этапов. В Квебеке и Минеаполисе состоятся спринтерские заезды свободным стилем. В финале Кубка мира в Кэнморе запланированы масс-старт и гонка преследования, а также смешанная эстафета.

  • 15 марта, 21.30 - Квебек (Канада) - Спринт (финал, женщины).
  • 15 марта, 21.35 - Квебек (Канада) - Спринт (финал, мужчины).
  • ...
  • 18 марта, 02.05 - Минеаполис (США) - Спринт (финал, женщины).
  • 18 марта, 02.15 - Минеаполис (США) - Спринт (финал, мужчины).
  • ...
  • 20 марта, 20.10 - Кэнмор (Канада) - Масс-старт (10 км, женщины).
  • 20 марта, 21.15 - Кэнмор (Канада) - Масс-старт (15 км, мужчины).
  • 21 марта, 19.30 - Кэнмор (Канада) - Гонка преследования (10 км, женщины).
  • 21 марта, 20.45 - Кэнмор (Канада) - Гонка преследования (15 км, мужчины).
  • 22 марта, 19.00 - Кэнмор (Канада) - Смешанная эстафета.
Темы лыжные гонки йоханнес клебо александр большунов кубок мира по лыжным гонкам
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