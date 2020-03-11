Большунов из-за коронавируса досрочно выиграл Кубок мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира. Это стало известно после отказа сборной Норвегии от участия в трёх североамериканских этапах из-за распространения эпидемии коронавируса.

Решение о пропуске заключительных этапов приняла Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Его поддержал лидер лыжной сборной Йоханнес Клебо.

"Я на сто процентов поддерживаю данное решение федерации. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования", - заявил Клебов в интервью NRK.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Большунова уже сейчас можно назвать победителем общего и дистанционного зачётов. Вместе с тем, у Клебо могли быть реальные шансы на первое место только в случае отказа россиянина от гонок.

Александр Большунов - 2221 очка. Йоханнес Клебо - 1726. Пол Голберг - 1311. Симен Крюгер - 1260. Шур Рюте - 1257.

В спринтерском зачёте лидирует Клебо, набрав 550 очков. В рамках следующих этапов будет разыграно 350 очков, то есть норвежца с первого места могут сместить Федеико Пеллегрино (Италия, 385 очков), Люка Шанава (Фанция, 383), Большунов (350) и Глеб Ретивых (325).

Расписание последних этапов Кубка мира по лыжным гонкам

На данный момент FIS не отменила последних этапов. В Квебеке и Минеаполисе состоятся спринтерские заезды свободным стилем. В финале Кубка мира в Кэнморе запланированы масс-старт и гонка преследования, а также смешанная эстафета.