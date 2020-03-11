Российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира. Это стало известно после отказа сборной Норвегии от участия в трёх североамериканских этапах из-за распространения эпидемии коронавируса.
Решение о пропуске заключительных этапов приняла Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Его поддержал лидер лыжной сборной Йоханнес Клебо.
"Я на сто процентов поддерживаю данное решение федерации. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования", - заявил Клебов в интервью NRK.
Большунова уже сейчас можно назвать победителем общего и дистанционного зачётов. Вместе с тем, у Клебо могли быть реальные шансы на первое место только в случае отказа россиянина от гонок.
В спринтерском зачёте лидирует Клебо, набрав 550 очков. В рамках следующих этапов будет разыграно 350 очков, то есть норвежца с первого места могут сместить Федеико Пеллегрино (Италия, 385 очков), Люка Шанава (Фанция, 383), Большунов (350) и Глеб Ретивых (325).
На данный момент FIS не отменила последних этапов. В Квебеке и Минеаполисе состоятся спринтерские заезды свободным стилем. В финале Кубка мира в Кэнморе запланированы масс-старт и гонка преследования, а также смешанная эстафета.
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