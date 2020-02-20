Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала февральский пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Лидерство сохранила сборная Бельгии, которая является соперником сборной России на Евро-2020.

Также в первую десятку рейтинга входят команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Рейтинг ФИФА (первая десятка)

Бельгия - 1765 очков. Франция - 1733. Бразилия - 1712. Англия - 1661. Уругвай - 1645. Хорватия - 1642. Португалия - 1639. Испания - 1636. Аргентина - 1623. Колумбия - 1622.

Сборная России в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге. На счету команды 1470 очков. Среди европейских сборных россияне занимают 23-е место.

Сборная Дании располагается на 16-й строчке (1598 очков, 11-е УЕФА). Финляндия, с которой Россия также встретится на Евро, идёт 58-й (1386 очков, 31-е мест УЕФА).