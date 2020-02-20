ФИФА опубликовала февральский пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Лидерство сохранила сборная Бельгии, которая является соперником сборной России на Евро-2020.
Также в первую десятку рейтинга входят команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге. На счету команды 1470 очков. Среди европейских сборных россияне занимают 23-е место.
Сборная Дании располагается на 16-й строчке (1598 очков, 11-е УЕФА). Финляндия, с которой Россия также встретится на Евро, идёт 58-й (1386 очков, 31-е мест УЕФА).
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