На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. Спортсменки выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.

Откроет соревнование австрийка Катарина Иннерхофер. Всего участие в гонке примут 100 биатлонисток.

Старт-лист женской индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

В первую группу попала Светлана Миронова, она получила 16-й стартовый номер. Во второй стартует Екатерина Юрлова - 36-й номер.

В третьей группе на трассу отправится Лариса Куклина - 70-й номер. Ирина Старых получила последний, 100-й номер.

Полностью старт-лист можно посмотреть здесь.

Результаты россиянок в индивидуальных гонках

В этом сезоне состоялись две индивидуальные гонки - на этапах в Эстерсунде и Поклюке. Девушки, которые сегодня выйдут на старт, показали такие результаты:

Куклина - 5-е место, 13-е;

Юрлова - 16-е, 35-е;

Миронова - 44-е, 69-е;

Старых - 8-е.

Зачёт индивидуальных гонок

Гонку в Эстерсунде выиграла француженка Жюстин Бреза, в Поклюке лучшей стала немка Дениз Херрман.