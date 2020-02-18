Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. Спортсменки выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.
Откроет соревнование австрийка Катарина Иннерхофер. Всего участие в гонке примут 100 биатлонисток.
В первую группу попала Светлана Миронова, она получила 16-й стартовый номер. Во второй стартует Екатерина Юрлова - 36-й номер.
В третьей группе на трассу отправится Лариса Куклина - 70-й номер. Ирина Старых получила последний, 100-й номер.
Полностью старт-лист можно посмотреть здесь.
В этом сезоне состоялись две индивидуальные гонки - на этапах в Эстерсунде и Поклюке. Девушки, которые сегодня выйдут на старт, показали такие результаты:
Гонку в Эстерсунде выиграла француженка Жюстин Бреза, в Поклюке лучшей стала немка Дениз Херрман.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.