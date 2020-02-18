"Рубин" оформил отношения с Тарасовым

Футболист Дмитрий Тарасов стал игроком "Рубина". В качестве свободного агента он подписал контракт с клубом до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба казанцев.

Детали соглашения не раскрываются. Тарасов с мая 2019 года находился без команды. В январе, когда в "Рубин" пришёл Леонид Слуцкий, хавбек отправился на сбор с казанцами. Сейчас Тарасов находится в расположении клуба в турецком Белеке.

Дмитрий Тарасов

Тарасов является воспитанником московского футбола. Карьеру он начинал в "Трудовых резервах" и "Спартаке". Ранее выступал за:

"Томь" (2006-08) - 62 матча, 4 гола;

"Москву" (2009) - 27 матчей, 3 гола;

"Локомотив" (2010-2019) - 188 матчей, 12 голов.

В составе сборной России отыграл 8 матчей, забив один мяч.

"Рубин"

Казанский клуб в 19-ти матчах сезона набрал 19 очков. Команда занимает 13-е место в таблице. "Рубин" возобновит чемпионат 1 марта выездным матчем в "Тамбове".