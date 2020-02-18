Футболист Дмитрий Тарасов стал игроком "Рубина". В качестве свободного агента он подписал контракт с клубом до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба казанцев.
Детали соглашения не раскрываются. Тарасов с мая 2019 года находился без команды. В январе, когда в "Рубин" пришёл Леонид Слуцкий, хавбек отправился на сбор с казанцами. Сейчас Тарасов находится в расположении клуба в турецком Белеке.
Тарасов является воспитанником московского футбола. Карьеру он начинал в "Трудовых резервах" и "Спартаке". Ранее выступал за:
В составе сборной России отыграл 8 матчей, забив один мяч.
Казанский клуб в 19-ти матчах сезона набрал 19 очков. Команда занимает 13-е место в таблице. "Рубин" возобновит чемпионат 1 марта выездным матчем в "Тамбове".
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.