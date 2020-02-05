Уехавшая из России фигуристка рассказала о сложной жизни в Канаде

Екатерина Куракова, бывшая российская фигуристка рассказала о жизни в Канаде. Спортсменка в 2017 году сменила гражданство на польское и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

"За каждую стрику ты должен платить"

Кураковой не всем нравится жизнь в Канаде. Девушка испытала трудности сразу после переезда.

"Конечно, были проблемы. Например, в Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе", - заявила Куракова.

"В подъездах неприятный запах марихуаны"

Также Куракова рассказала, что Канаде очень калорийная пища, поэтому ей тяжело следить за весом. Девушка пожаловалась на неприятный запах марихуаны в подъезде.

"Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно", - поделилась впечатлениями спортсменка.

Екатерина Куракова

17-летняя Куркаова дважды стала чемпионкой Польши. В этом сезоне она выиграла Челленджер в Варшаве.

На чемпионате Европы Куракова чисто выполнила программу и заняла десятое место.