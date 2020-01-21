Глава федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вместе прибудут на чемпионат Европы. Россиянки приедут в австрийский Грац в среду, 22 января, сообщает "СЭ".
Короткая программа у женщин запланирована на 24 января, произвольная - на 25 число. Ранее "Правда.Ру" публиковала полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию.
Также стало известно, какие программы покажут россиянки в Граце. В частности, Александра Трусова заявила на произвольную пять четверных прыжков.
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