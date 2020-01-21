Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в среду

Глава федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вместе прибудут на чемпионат Европы. Россиянки приедут в австрийский Грац в среду, 22 января, сообщает "СЭ".

Короткая программа у женщин запланирована на 24 января, произвольная - на 25 число. Ранее "Правда.Ру" публиковала полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию.

Также стало известно, какие программы покажут россиянки в Граце. В частности, Александра Трусова заявила на произвольную пять четверных прыжков.