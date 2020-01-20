Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Россия в каждом из видов представлена тремя спортсменами или парами.

Медали с 22 по 25 января разыграют женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Соревнования станут одним из этапов отбора на чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который состоится в марте в канадском Монреале.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

22 января

13.30 - мужчины (короткая программа).

21.15 - пары (короткая программа).

23 января

14.00 - танцы на льду (ритм-танец).

20.30 - мужчины (произвольная программа).

24 января

13.30 - женщины (короткая программа).

21.00 - пары (произвольная программа).

25 января

15.25 - танцы на льду (произвольный танец).

20.30 - женщины (произвольная программа).

Состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

Женщины

Анна Щербакова.

Алена Косторная.

Александра Трусова.

Мужчины

Дмитрий Алиев.

Артур Даниелян.

Александр Самарин.

Пары

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы на льду