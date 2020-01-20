Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Россия в каждом из видов представлена тремя спортсменами или парами.
Медали с 22 по 25 января разыграют женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Соревнования станут одним из этапов отбора на чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который состоится в марте в канадском Монреале.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020
22 января
- 13.30 - мужчины (короткая программа).
- 21.15 - пары (короткая программа).
23 января
- 14.00 - танцы на льду (ритм-танец).
- 20.30 - мужчины (произвольная программа).
24 января
- 13.30 - женщины (короткая программа).
- 21.00 - пары (произвольная программа).
25 января
- 15.25 - танцы на льду (произвольный танец).
- 20.30 - женщины (произвольная программа).
Состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию-2020
Женщины
- Анна Щербакова.
- Алена Косторная.
- Александра Трусова.
Мужчины
- Дмитрий Алиев.
- Артур Даниелян.
- Александр Самарин.
Пары
- Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
- Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
- Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.
Танцы на льду
- Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
- Александра Степанова - Иван Букин.
- Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.