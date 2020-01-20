Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Россия в каждом из видов представлена тремя спортсменами или парами. 

Медали с 22 по 25 января разыграют женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Соревнования станут одним из этапов отбора на чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который состоится в марте в канадском Монреале.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

22 января

  • 13.30 - мужчины (короткая программа).
  • 21.15 - пары (короткая программа).

23 января

  • 14.00 - танцы на льду (ритм-танец).
  • 20.30 - мужчины (произвольная программа).

24 января 

  • 13.30 - женщины (короткая программа).
  • 21.00 - пары (произвольная программа).

25 января

  • 15.25 - танцы на льду (произвольный танец).
  • 20.30 - женщины (произвольная программа).

Состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

Женщины

  • Анна Щербакова.
  • Алена Косторная.
  • Александра Трусова.

Мужчины

  • Дмитрий Алиев.
  • Артур Даниелян.
  • Александр Самарин.

Пары

  • Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
  • Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
  • Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы на льду

  • Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
  • Александра Степанова - Иван Букин.
  • Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова чемпионат европы по фигурному катанию
Актуальная аналитика
Дальний Восток
Почему невозможен союз России и Китая
Власть
Почему простаивает дорогое медицинское оборудование?
Силовые структуры
Откуда пошла традиция носить военные медальоны
Новости Все >
Кремль: Юрий Чайка уходит с должности генпрокурора
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Спасатели эвакуировали иностранных студентов с Алтая из-за морозов
В Москве девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки
В России появится конкурент GitHub
Эксперт: США хотят взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Режиссер Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Зеппельт удивлён решению британцев не выдавать допинг-пробы Мо Фары
До конца 2020 года вход в музеи ВДНХ будет бесплатным
Улюкаева уличили в запрещенном сидении на кровати в колонии
Последние материалы
Спасатели эвакуировали иностранных студентов с Алтая из-за морозов
В Москве девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки
В России появится конкурент GitHub
Режиссер Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Эксперт: США хотят взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Зеппельт удивлён решению британцев не выдавать допинг-пробы Мо Фары
До конца 2020 года вход в музеи ВДНХ будет бесплатным
Улюкаева уличили в запрещенном сидении на кровати в колонии
Футболист "Спартака" рассказал, как в Германии относятся к войне
Почему невозможен союз России и Китая
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Мир. Новости мира
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Соломон Соловьев Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны Игорь Буккер Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев
Комментарии
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
В Свердловской области 13 школьников отравились снюсом
Улюкаева уличили в запрещенном сидении на кровати в колонии
Депутат заявил о ловушке бедности в России
СМИ: Заворотнюк и Чернышев отдыхают в Таиланде
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
Матвиенко объяснила необходимость внесения изменений в Конституцию
Принц Гарри заявил, что сожалеет о своем решении уйти из семьи
Дочь Пескова назвала силовиков "беспредельщиками"
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Илон Маск проверил систему эвакуации экипажа, взорвав ракету
Красивые автономера можно будет купить через госуслуги
Госдума предложила запретить отели в цокольных этажах
Дочь Пескова назвала силовиков "беспредельщиками"
Мишустин хочет контролировать все доходы россиян
"Самое сильное послание Путина": разбираемся, так ли это
Мишустин хочет контролировать все доходы россиян
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Стали известны подробности смертельного прорыва трубы в Перми
Медведев остался доволен работой своего правительства
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ