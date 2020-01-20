Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионат Европы

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.

Заявка Александры Трусовой на чемпионат Европы

Трусова в короткой программе исполнит тройной аксель. В произвольной она заявила пять четверных прыжков, среди которых:

четверной флип,

четверной сальхов,

четверной лутц,

четверной тулуп,

каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов.

Заявка Алёны Косторной на чемпионат Европы

Косторная на чемпионат Европы заявила три коронных акселя. Победительница финала Гран-при в короткой программе выполнит один аксель в 3,5 оборота. В произвольной программе фигуристка запланировала аксель в 3,5 оборота и каскад тройной аксель-двойной тулуп.

Заявка Анны Щербаковой на чемпионат Европы

Чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе выполнит три четверных прыжка: