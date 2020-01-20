Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.
Трусова в короткой программе исполнит тройной аксель. В произвольной она заявила пять четверных прыжков, среди которых:
Косторная на чемпионат Европы заявила три коронных акселя. Победительница финала Гран-при в короткой программе выполнит один аксель в 3,5 оборота. В произвольной программе фигуристка запланировала аксель в 3,5 оборота и каскад тройной аксель-двойной тулуп.
Чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе выполнит три четверных прыжка:
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.