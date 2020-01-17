Черчесов рассказал о новом контракте со сборной России

Тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нюансах своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС). По словам наставника команды, соглашение было продлено автоматически после того, как команда вышла на Евро-2020.

Контракт Черчесова и РФС продлён до лета 2022 года

Специалист отметил, что сейчас сосредоточен на подготовке сборной к чемпионату Европы, а вопрос с соглашением для него второстепенный.

"Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того", - приводит ТАСС слова Черчесова.

Станислав Черчесов в сборной России

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под его руководством команда провела 41 матч, в которых одержала 18 побед, 9 раз сыграла вничью и 14 раз проиграла.

Выступления команды Черчесова: