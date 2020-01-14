Пилот "КАМАЗ-Мастер" Каргинов выиграл девятый этап "Дакара"

Пилот российской команды "КАМАЗ-Мастер" Андрей Каргинов завоевал победу на девятом этапе ралли-рейда "Дакар". Он преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 42 секунды.

Вторым финишировал белорусский гонщик Сергей Вязович на "МАЗ". Он уступил лидеру 3 минуты 19 секунд. Третье место занял занял Эдуард Николаев из команды "КАМАЗ-Мастер", который отстал на 9 минут 24 секунды.

В общем зачёте продолжает лидировать Каргинов. Его отрыв от конкурентов составляет уже более 38 минут.

Общий зачёт "Дакара" после девяти этапов