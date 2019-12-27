Сборная десятилетия РПЛ: иностранцев больше, чем русских футболистов

Российская премьер-лига (РПЛ) составила сборную лучших футболистов десятилетия. В этой команде оказалось больше иностранцев, чем русских игроков.

Вратарь

В ворота РПЛ поставила Игоря Акинфеева из ЦСКА. "Правда.Ру" ранее подробно рассказывала о пути успеха вратаря.

Защита

Защитную линию составили Марио Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Сергей Игнашевич (ЦСКА) и Юрий Жирков ("Зенит").

Полузащита

В полузащите за сборную РПЛ могли бы выйти Понтус Вернблум (ЦСКА), Халк ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА) и Данни ("Зенит").

Нападение

В нападении РПЛ определила Артема Дзюбу ("Зенит") и Вагнера Лава (ЦСКА).

Таким образом, счет 6:5 в пользу иностранцев. В команду попали три бразильца, швед, серб и португалец. Марио Фернандес выступает за сборную России, но он был натурализован, поэтому его можно отнести к легионерам.