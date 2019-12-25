Игорь Акинфеев: путь успеха знаменитого голкипера

Он - футбольный вратарь, который в 2018 году практически вывел свою команду в четвертьфинал Чемпионата Мира (ЧМ). Карьера Игоря Акинфеева началась в 4 года, когда папа впервые привел его в спортивную секцию.
Игорь появился на свет в Московской области (г. Видное) 8 апреля 1986 года. Его семья была обычной советской - папа, Владимир Васильевич, работал водителем грузовика, а мама, Ирина Владимировна - воспитателем в детском саду. У Игоря был брат Евгений.
В 4 года будущий голкипер узнал, что такое футбол - тогда папа отвел его в секцию, сформированную при клубе ЦСКА. Здесь мальчик сразу решил - будет стоять на воротах. Среди других ребят он был младшим - самый маленький игрок оказался старше Игоря на 2 года.
В 7 лет будущего голкипера приняли в детскую спортивную школу - началась насыщенная футбольная жизнь. Все время у мальчика занимали школа и тренировки, однако этот период он вспоминает как лучший в своей жизни.
В 10 лет Игорь впервые отправился на международный турнир в Югославию. После него мальчика пригласили в гостевую ложу стадиона. Здесь Игоря поджидал Милянич, председатель футбольной ассоциации. Мужчина сказал, что из этого мальчика выйдет второй Лев Яшин - лучший вратарь мира за всю историю футбола.
В 2003 году Игорь окончил школу и поступил в Московскую академию физкультуры, в 2009 году закончил обучение. На выпускном исследовании у Игоря была тема о тактических действиях вратаря в игре.
Спортивная карьера Игоря началась с ЦСКА, которому молодой человек всегда оставался верен. Здесь футболист отработал мастерство выбивания мяча с помощью рук и ног. А в 2002 году вместе со своей командой Игорь стал чемпионом России.
Выдающаяся реакция футболиста помогла его клубу сыграть вничью с «Зенитом». Игорь - самый молодой голкипер, попавший в отечественную Премьер-лигу. В 2003 году его признали лучшим игроком матча, так как он на последних, решающих минутах смог отразить пенальти противника.
В этом же году Игорь дебютировал в российском футбольном чемпионате. Он провел 13 матчей, а изо всех поданных мячей пропустил только 11.
В 2004 году Игорь стал самым молодым голкипером национальной сборной за всю историю, одним из ведущих футболистов. Члены команды его уважали, из-за чего он получил статус капитана национальной сборной на ЧМ 2018.
Несмотря на опасного испанского противника, вратарь помог своей команде выйти в четвертьфинал ЧМ - в очередной раз не подвела скорость его реакции. А после ЧМ молодой человек сказал, что уходит из сборной, объявив, что дает дорогу молодым игрокам. Так завершилась яркая карьера молодого вратаря.
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