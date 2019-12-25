Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Татьяна Питерякова

Игорь Акинфеев: путь успеха знаменитого голкипера

Спорт » Командные виды » Футбол

Он - футбольный вратарь, который в 2018 году практически вывел свою команду в четвертьфинал Чемпионата Мира (ЧМ). Карьера Игоря Акинфеева началась в 4 года, когда папа впервые привел его в спортивную секцию.

Детство и юность

Игорь появился на свет в Московской области (г. Видное) 8 апреля 1986 года. Его семья была обычной советской - папа, Владимир Васильевич, работал водителем грузовика, а мама, Ирина Владимировна - воспитателем в детском саду. У Игоря был брат Евгений.

В 4 года будущий голкипер узнал, что такое футбол - тогда папа отвел его в секцию, сформированную при клубе ЦСКА. Здесь мальчик сразу решил - будет стоять на воротах. Среди других ребят он был младшим - самый маленький игрок оказался старше Игоря на 2 года.

В 7 лет будущего голкипера приняли в детскую спортивную школу - началась насыщенная футбольная жизнь. Все время у мальчика занимали школа и тренировки, однако этот период он вспоминает как лучший в своей жизни.

В 10 лет Игорь впервые отправился на международный турнир в Югославию. После него мальчика пригласили в гостевую ложу стадиона. Здесь Игоря поджидал Милянич, председатель футбольной ассоциации. Мужчина сказал, что из этого мальчика выйдет второй Лев Яшин - лучший вратарь мира за всю историю футбола.

В 2003 году Игорь окончил школу и поступил в Московскую академию физкультуры, в 2009 году закончил обучение. На выпускном исследовании у Игоря была тема о тактических действиях вратаря в игре.

Карьера

Спортивная карьера Игоря началась с ЦСКА, которому молодой человек всегда оставался верен. Здесь футболист отработал мастерство выбивания мяча с помощью рук и ног. А в 2002 году вместе со своей командой Игорь стал чемпионом России.

Выдающаяся реакция футболиста помогла его клубу сыграть вничью с «Зенитом». Игорь - самый молодой голкипер, попавший в отечественную Премьер-лигу. В 2003 году его признали лучшим игроком матча, так как он на последних, решающих минутах смог отразить пенальти противника.

В этом же году Игорь дебютировал в российском футбольном чемпионате. Он провел 13 матчей, а изо всех поданных мячей пропустил только 11.

Игра за национальную сборную

В 2004 году Игорь стал самым молодым голкипером национальной сборной за всю историю, одним из ведущих футболистов. Члены команды его уважали, из-за чего он получил статус капитана национальной сборной на ЧМ 2018.

Несмотря на опасного испанского противника, вратарь помог своей команде выйти в четвертьфинал ЧМ - в очередной раз не подвела скорость его реакции. А после ЧМ молодой человек сказал, что уходит из сборной, объявив, что дает дорогу молодым игрокам. Так завершилась яркая карьера молодого вратаря.

Темы футбол фк цска игорь акинфеев сборная россии по футболу
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Афган: в чем правда, брат?
Новости футбола
Игорь Акинфеев: путь успеха знаменитого голкипера
День в истории
Эксперт назвал две ошибки СССР в Афганистане
Новости Все >
Стало известно о возможном источнике "телефонного террора" в России
РФ примет участие в учениях по борьбе с пиратами и террористами
На курорте "Архыз" открылась метеостанция Деда Мороза
В США испугались сближения России и Турции из-за санкций
Гастроэнтеролог рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки
Глава Минздрава ответила на критику оптимизации здравоохранения
В Мурманской области во время учений погиб контрактник
Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов
Нападающий "Зенита" вошел в число лучших по версии Marca
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
Последние материалы
В США испугались сближения России и Турции из-за санкций
Гастроэнтеролог рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки
Игорь Акинфеев: путь успеха знаменитого голкипера
Глава Минздрава ответила на критику оптимизации здравоохранения
В Мурманской области во время учений погиб контрактник
Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов
Нападающий "Зенита" вошел в число лучших по версии Marca
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на чемпионате России
В Петербурге дорожают апельсины, но дешевеет икра
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер Любовь Степушова О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны Любовь Степушова Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
Нурмагомедов назвал виновных в допинговом скандале с WADA
Эксперт объяснил, как заставить Лукашенко реализовать план интеграции с Россией
Россия выгодно выплатила штраф Украине
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
Путин: у россиян нет ощущения положительных изменений в стране
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
В МИД определили ответные меры России на санкции США
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Пять способов снять стресс и помочь вашему сердцу
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ