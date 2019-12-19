Роналду забил гол, выпрыгнув на высоту 2,56 метра

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии против "Сампдории" забил красивый мяч головой. В момент касания мяча он выпрыгнул на 71 см, а его голова находилась на уровне 2,56 метра.

"Ювентус" победил в матче со счетом 2:1. Команда лидирует в Серии А, набрав 42 очка.

"Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого. Доволен результатом, это был сложный матч. Гол получился хороший, я рад, что смог помочь команде добыть три очка", - заявил Роналду после игры.

Рекорд Джанлуиджи Буффона

Знаменитый вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в этой игре догнал бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. На счету футболистов по 647 игр.

Серия А

Вслед за "Ювентусом" в турнирной таблице чемпионата Италии идут "Интер" (39 очков), "Лацио" (36) и "Рома" (32). Эти команды свои матчи проведут позже.