UCI оставит велогонки на территории России в международном календаре

Международный союз велосипедистов (UCI) намерен оставить велогонки, которые проходят на территории России, в календаре международных соревнований. Ранее исполком WADA запретил проведение в РФ крупных спортивных соревнований на четыре года.

В России проводятся шоссейные гонки "Пять колец Москвы". Также UCI проводит серию стартов по велотреку - "Гран-при Москвы", "Гран-при Тулы" и "Гран-при Санкт-Петербурга". Также в России проходят соревнования по BMX и маунтинбайку.

В пресс-службе UCI сообщили, что союз оставит все гонки, так как запрет распространяется только на крупные соревнования.