Россия провалилась в еврокубках. Вся надежда на "Краснодар"

Российские футбольные клубы неудачно выступили в еврокубках в этом сезоне. Во вторник "Зенит" проиграл со счетом 0:3 "Бенфике" и не смог выйти даже в Лигу Европы. Команда заняла четвертое место вслед за "Лейпцигом", "Лионом" и португальцами.

Ранее последним в своей группе стал "Локомотив". Команда сегодня сыграет против "Атлетико", но даже в случае победы не сможет обойти "Байер". Первым в этом квартете стал "Ювентус".

У ЦСКА в Лиге Европы соперники были менее серьезные. Но армейцы показали тот же результат - четвертое место. Команда уступила "Эспаньолу", болгарскому "Лудогорцу" и венгерскому "Ференцварошу".

Последняя надежда у российских болельщиков на "Краснодар". "Быки" еще имеют шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого им необходима победа над испанским "Хетафе" в четверг вечером. Любой другой результат оставит Россию без евровесны.