Макгрегор рассказал о своей диете перед возвращением в UFC

Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор рассказал о том, как готовится к возвращению в UFC. 18 января бывший чемпион организации проведет бой против Дональда Серроне в полусредней категории.

"Я ничего такого не ем, не ем еду на вынос. У меня в рационе качественное мясо, овощи… Например, сладкий картофель и тыква. Ем некоторые фрукты. На поздний завтрак у меня омлет.

Во время тренировок важно получать достаточное количество белка, чтобы помочь организму наращивать мышцы и восстанавливаться, поэтому я пью протеиновые коктейли.

В основном же пью простую или кокосовую воду. Необходимо поддерживать нужный уровень гидратации. Первое, что делаю я утром, — растягиваюсь и пью воду", — цитирует Макгрегора Irish Mirror.