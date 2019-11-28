Малкин набрал пять очков в матче за "Питтсбург"

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Его команда выиграла со счетом 8:6, а россиянин набрал 5 очков - сделал 4 результативные передачи и забросил 1 шайбу.



Видеообзор матча "Питтсбург" - "Ванкувер".

"Питтсбург" продлил свою победную серию до трех матчей. Команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

В этом сезоне Малкин набрал 19 очков, забросив 6 шайб и сделав 13 передач. Лидирует в бомбардирской гонке Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", который набрал 48 очков. Лучший из россиян - форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин - идет на седьмом месте с 32-мя очками.