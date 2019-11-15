Россия и ВАДА обсудили допинговый скандал

14 ноября представители ВАДА и российские эксперты провели встречу, на которой обсудили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Ранее ответы на вопросы агентства были даны в письменном виде, сообщает ТАСС.

На основе итогов встречи эксперты должны подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Заседание комитета по соответствию пройдет 17 ноября. Если на нем будет подготовлена рекомендация, исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.