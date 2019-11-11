Самодурова показала яркий номер на Гран-при Китая

Российская фигуристка Софья Самодурова исполнила зажигательный показательный номер на Гран-при Китая. Она использовала музыку и образ из 60-х годов прошлого века.



Софья Самодурова. Показательный номер.

На этапе в Китае Самодурова заняла пятое место. Первой стала Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева показала третий результат.

В прошлом сезоне Самодурова вышла в финал серии Гран-при, где заняла пятое место. На чемпионате Европы он завоевала золотую медаль, на чемпионате мира показала восьмой результат.