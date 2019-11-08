Туктамышева объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Китая

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла четвертое место в короткой программе на этапе серии Гран-при в Китае. Во время проката она упала с тройного акселя.
"Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки", - заявила Туктамышева в интервью ТАСС.
Туктамышева набрала 65,57 балла. Первое место заняла Анна Щербакова (73,51), второй в Чунцине идет японка Сатоко Мияхяра (68,91), третьей - американка Амбер Гленн (67,69).
Произвольную программу фигуристки покажут 9 ноября.
Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.