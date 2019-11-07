Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова
В Чунцине с 8 по 10 ноября пройдут соревнования на Гран-при Китая по фигурному катанию. Россию на этом этапе представят три фигуристки, один фигурист, а также четыре пары:
- женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова,
- мужчины: Андрей Лазукин,
- пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин,
- танцы на льду: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Первые выступления во всех видах состоятся 8 ноября.
Произвольные программы фигуристы покажут 9 ноября.
10 ноября в Чунцине состоятся показательные выступления.
Расписание Гран-при Китая
8 ноября
- 10.30 - танцы на льду (ритм-танец)
- 12.10 - женщины (короткая программа)
- 14.05 - мужчины (короткая программа)
- 16.00 - пары (короткая программа)
9 ноября
- 09.30 - танцы на льду (произвольный танец)
- 11.30 - женщины (произвольная программа)
- 13.45 - мужчины (произвольная программа)
- 16.00 - пары (произвольная программа)
10 ноября
- 09.30 - показательные выступления