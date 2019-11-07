Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова

В Чунцине с 8 по 10 ноября пройдут соревнования на Гран-при Китая по фигурному катанию. Россию на этом этапе представят три фигуристки, один фигурист, а также четыре пары:

женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова,

мужчины: Андрей Лазукин,

пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин,

танцы на льду: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Первые выступления во всех видах состоятся 8 ноября.

Произвольные программы фигуристы покажут 9 ноября.

10 ноября в Чунцине состоятся показательные выступления.

Расписание Гран-при Китая

8 ноября

10.30 - танцы на льду (ритм-танец)

12.10 - женщины (короткая программа)

14.05 - мужчины (короткая программа)

16.00 - пары (короткая программа)

9 ноября

09.30 - танцы на льду (произвольный танец)

11.30 - женщины (произвольная программа)

13.45 - мужчины (произвольная программа)

16.00 - пары (произвольная программа)

10 ноября