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Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова

Спорт » Фигурное катание print

В Чунцине с 8 по 10 ноября пройдут соревнования на Гран-при Китая по фигурному катанию. Россию на этом этапе представят три фигуристки, один фигурист, а также четыре пары:

  • женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова,
  • мужчины: Андрей Лазукин,
  • пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин,
  • танцы на льду: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Первые выступления во всех видах состоятся 8 ноября.

Произвольные программы фигуристы покажут 9 ноября. 

10 ноября в Чунцине состоятся показательные выступления.

Расписание Гран-при Китая

8 ноября

  • 10.30 - танцы на льду (ритм-танец)
  • 12.10 - женщины (короткая программа)
  • 14.05 - мужчины (короткая программа)
  • 16.00 - пары (короткая программа)

9 ноября

  • 09.30 - танцы на льду (произвольный танец)
  • 11.30 - женщины (произвольная программа)
  • 13.45 - мужчины (произвольная программа)
  • 16.00 - пары (произвольная программа)

10 ноября 

  • 09.30 - показательные выступления
Темы анна щербакова фигурное катание софья самодурова елизавета туктамышева серия гран-при (фигурное катание)
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