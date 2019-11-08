В сборной России нашли замену Черышеву

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино. Игры состоятся 16 и 19 ноября в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщает пресс-служба РФС.

Ерохин заменит в сборной полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Ранее стало известно, что хавбек пропустит игры команды Черчесова из-за травмы.

Ерохин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В сборной России выступает с 2016 года. Провел 24 матча, забив один мяч. В сентябре Ерохин выходил на поле в игре с Шотландией (2:1).