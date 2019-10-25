Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России. После победы Украины над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 журналисты попросили его оценить шансы команды в финальном турнире. Яремчук отказался это делать и заявил: "Мы же не Россия, которая обыграла Шотландию и собралась выигрывать Евро".

Днем ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Россия может рассчитывать на победу на Евро-2020. Российская команда также досрочно вышла в финальную часть.

"Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но моё мнение такое, и оно не поменялось", - заявил Яремчук в интервью "Трибуне".

Яремчук сейчас выступает в составе бельгийского "Гента". За сборную Украины он забил четыре гола.