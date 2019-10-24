Макгрегор объявил о возвращении в октагон

Ирландский боец смешанных единоборств Коноро Макгрегор во время пресс-конференции в Москве объявил о возвращении в октагон. Свой следующий бой он проведет 18 января 2020 года.

Макгрегор сообщил, что мероприятие состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Имя соперника пока неизвестно.

"Если я назову вам фамилию соперника, UFC меня убьет", - заявил ирландец в Москве.

Также Макгрегор заявил, что уже начал подготовку к поединку. На это ему требуется 66 дней. После боя в Лас-Вегасе ирландец хотел бы провести бой в Москве и надеется, что его соперником будет победитель боя Нурмагомедов - Фергюсон.

"Я хочу драться в Москве с победителем боя Хабиба и Тони. Москва заслужила этот бой", - заявил Макгрегор.

Отметим, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном еще не был анонсирован. Команды спортсменов пока не смогли договориться между собой.

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