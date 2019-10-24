Капитан "Реала" Рамос оштрафован на 1 млн евро за неуплату налогов

Капитан "Реала" и защитник сборной Испании Серхио Рамос получил штраф за уклонение от уплаты налогов. Нарушения были совершены футболистом в 2012-2014 годах. Сумма штрафа составила 1 млн евро, сообщает пресс-служба игрока.

Рамос собирается подать апелляцию, так как ранее выплатил 500 тысяч евро по соглашению с налоговой. СМИ сообщают, что футболист не стал декларировать доход от имиджевых прав.

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