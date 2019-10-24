Медведева и Трусова будут в одной разминке на Гран-при Канады

Международный союз конькобежцев (ISU) определил порядок, в котором будут тренироваться фигуристки на Гран-при Канады. Короткую программу женщины покажут в пятницу, 25 октября.
Евгения Медведева, Александра Трусова и Серафима Саханович будут тренироваться в одной группе перед стартом короткой программы. Выступления начнутся в 22.38 по московскому времени.
Кроме россиянок, участие в турнире примут: Аврора Котоп, Габриэль Дальман, Алисия Пино (Канада), Рика Кихира, Марин Хонда (Япония), Йелим Ким, Йонг Ю (Корея), Алексия Паганини (Швейцария) и Брейди Тоннел (США).
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