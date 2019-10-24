Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин России

Теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых богатых женщин России. Спортсменка замыкает список из 25-ти фамилий. В ее активе 180 млн долларов, а источник дохода обозначен как "инвестиции". Кроме заработка на теннисе, Шарапова владеет кондитерским брендом Sugarpova.

Возглавляет рейтинг Елена Батурина. Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и главы компании Inteco Managment оценивается в 1,2 млрд долларов.

Второе место у основателя Wildberries Татьяны Бакальчук. Forbes оценил состояние владелицы крупнейшего интернет-магазина России в 1 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов, а доход приносят акции группы "Согаз".

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