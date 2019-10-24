Макгрегор опоздал на пресс-конференцию в Москве на два часа

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не смог вовремя прийти на собственную пресс-конференцию в Москве. Мероприятие должно было стартовать в 10.30, но до сих пор боец не появился перед журналистами.

Предполагается, что Макгрегор назовет имя своего следующего соперника. Двумя днями ранее он отвечал на вопросы представителей СМИ в Киеве.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На счету ирландца 25 боев в профессионалах, в которых он одержал 21 победу. Последний поединок он проиграл год назад Хабибу Нурмагомедову.

Читайте также:

Капитан "Реала" Рамос оштрафован на 1 млн евро за неуплату налогов

Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин России

Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА