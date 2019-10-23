Ласицкене с флагом России победила на Всемирных военных играх

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене впервые за четыре года выступила на международных соревнованиях под флагом России. Она приняла участие во Всемирных военных играх, которые проходя в китайском Ухане.



Мария Ласицкене и флаг России.

Ласицкене одержала победу с результатом 2,01 метра. После соревнований она отпраздновала успех с флагом России, за что поблагодарила клуб ЦСКА, от которого и попала на старты.

Сборная России с 2015 года лишена права выступать под своим флагом из-за отстранения ВФЛА. Легкоатлеты получают допуск у IAAF и не могут использовать российскую символику на стартах.

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