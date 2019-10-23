Макгрегор шуткой ответил на вопрос о президенте Украины

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вопросы журналистов в Киеве. Во время пресс-конференции бывшего чемпиона UFC поинтересовались о том, знает ли он что-либо о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я знаю, это ваш президент. Он же был комедиантом, да? Забавно получилось, у нас так шутят: раньше мы смеялись над комедиантами и слушали политиков, а теперь слушаем комедиантов, и смеемся над политиками", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Макгрегора.

Следующим местом остановки Макгрегора станет Москва. На вопросы российских журналистов ирландец ответит 24 октября.

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