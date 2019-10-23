Конгресс США принял "Закон Родченкова"

Конгресс США принял закон, регулирующий отношения в борьбе с применением допинга. Назван он "Антидопинговый закон Родченкова", по имени бежавшего из России главы московской антидопинговой лаборатории, сообщает USADA.

Документ предусматривает, что информаторы, которые будут предоставлять информацию о допинге, будут защищены законом и попадут под программу защиты свидетелей.

Кроме того, теперь и в США установлена уголовная ответственность за применение допинга. Лица, действия которых направлены на оказание влияния на результаты спортсменов при помощи допинга, могут получить штраф до 1 млн долларов или тюремное заключение до 10 лет.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение в сенат США. В случае принятия закона в этом органе, его должен будет подписать президент Дональд Трамп.

Григорий Родченков уехал в США после Олимпиады-2014. Он обвинил Россию в создании государственной допинговой системы, которая помогла российским спортсменам выиграть соревнования в Сочи.

Показания Родченкова были использованы в расследовании различных комиссий ВАДА против России. Доказать существование государственной системы не удалось, а многие спортсмены, которые обвинялись в подмене результатов, были оправданы судом.

Вместе с тем, участники Олимпиады-2014 не смогли принять участия в Играх-2018. Российские легкоатлеты не поехали на Олимпиаду-2016 и до сих пор выступают в нейтральном статусе. Сборная России выступала на Олимпиаде-2018 под флагом МОК.

Допинговый скандал продолжается до сих пор. Россия может лишиться права выступления на Олимпиаде-2020, если будет доказана подмена данных в московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Родченков.

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