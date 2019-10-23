Бывший вице-президент ОКР, скрывающийся в США, объявлен в розыск

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов объявлен в РФ в розыск. Его преследуют по уголовной статье, сообщает МВД.

От властей Билалов скрывает в США. Ранее иммиграционная служба штатов задержала бывшего российского чиновника в пригороде Майами. Вопрос об экстрадиции пока не поднимался.

В отношении Билалова ранее было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Вице-президент ОКР был связан со строительством трамплинов для Олимпиады-2014 в Сочи.

Компания Билалова отвечала за проект, но строительство до конца не довела. В 2013 году подряд был отдан Сбербанку из-за срыва сроков сдачи в эксплуатацию.

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