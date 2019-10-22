Сестра 36-летнего футболиста обвинила полицию в смерти брата

Марианна Вшивкова, сестра 36-летнего футболиста из Калининграда Ивана Вшикова, сообщила свою версию случившегося с мужчиной. Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в отделение полиции Московского района. По сведениям полицейских, там задержанный сломал видеокамеру, повредил радиатор отопления и получил ожог тела.

Сотрудники полиции сразу обратились в больницу, но задержанный скончался в больнице. По словам Марианны, в смерти ее брата виноваты полицейские.

"Он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою ж***, утверждая, что он сам вырвал батарею и получил 70%-ный ожог тела", - написала девушка на своей странице в соцсетях.

По сведениям полиции, Иван был доставлен в участок за мелкое хулиганство.

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