Бразильский боец Жуниор Дос Сантос снялся с турнира UFC в Москве. Спортсмен испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего не сможет выйти на бой с россиянином Александром Волковым, сообщает ТАСС.
В команде Волкова уже запросили нового соперника. Им может стать американец Деррик Льюис, если на это согласиться сам боец и UFC.
Волков выступает в тяжелом весе. На счету бывшего чемпиона Bellator 37 боев, в которых были одержаны 30 побед. В последнем поединке россиянину уступил Льюису.
Бой Волкова и Дос Сантоса должен был стать главным событием турнира UFC в Москве. Соревнования пройдут 9 ноября.
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