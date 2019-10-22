Олимпийская чемпионка Хоркина объявила о рождении второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сообщила о рождении ребенка. Она оставила пост в Instagram, в котором рассказала о втором ребенке.
"Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя", - написала Хоркина.
Гимнастка в 2005 году родила сына Святослава. Она является двукратной чемпионкой Олимпиады на брусьях (1996, 2000). Также в ее коллекции четыре серебряные награды Игр, 9 золотых медалей чемпионатов мира и 13 чемпионатов Европы.
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