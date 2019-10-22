"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в зеленой форме

"Ювентус" и "Локомотив" выйдут сегодня на поле в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Матч в Турине начнется в 22.00 по московскому времени.

Пресс-служба "Локо" сообщила, что команда выйдет на поле в зеленой форме. "Ювентус" будет играть в традиционной черно-белой расцветке.

На счету "Локомотива" 3 очка в первых двух турах. Команда занимает третье место в группе D. Лидируют "Ювентус" и "Атлетико", на счету которых по 4 очка. "Байер" без очков в активе идет четвертым.

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