Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча

Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Голкипер был удален с поля на 11-й секунде игры. Эпизод произошел во время матча турецкой Суперлиги между его командой "Коньяспор" и "Йени Малатьяспор".



Турецкий вратарь удален на 11-й секунде.

Серкан пытался прервать прострел к воротам, но сделал это за пределами штрафной. Голкипер забрал мяч в руки, что, конечно, не соответствует правилам. Вратарь получил красную карточку и ушел с поля.

"Коньяспор" в результате уступил в этой игре со счетом 0:2.

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